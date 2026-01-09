- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
152.86 GBP
Худший трейд:
-6.70 GBP
Общая прибыль:
276.30 GBP (3 252 pips)
Общий убыток:
-6.70 GBP (225 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (263.30 GBP)
Макс. прибыль в серии:
263.30 GBP (10)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
40.24
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
41.24
Мат. ожидание:
22.47 GBP
Средняя прибыль:
25.12 GBP
Средний убыток:
-6.70 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.70 GBP)
Макс. убыток в серии:
-6.70 GBP (1)
Прирост в месяц:
13.48%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
6.70 GBP (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (6.70 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
Нет отзывов