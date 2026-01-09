СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 13%
EightcapGlobal-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
11 (91.66%)
Убыточных трейдов:
1 (8.33%)
Лучший трейд:
152.86 GBP
Худший трейд:
-6.70 GBP
Общая прибыль:
276.30 GBP (3 252 pips)
Общий убыток:
-6.70 GBP (225 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (263.30 GBP)
Макс. прибыль в серии:
263.30 GBP (10)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
40.24
Длинных трейдов:
10 (83.33%)
Коротких трейдов:
2 (16.67%)
Профит фактор:
41.24
Мат. ожидание:
22.47 GBP
Средняя прибыль:
25.12 GBP
Средний убыток:
-6.70 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.70 GBP)
Макс. убыток в серии:
-6.70 GBP (1)
Прирост в месяц:
13.48%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
6.70 GBP (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (6.70 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.86 GBP
Худший трейд: -7 GBP
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +263.30 GBP
Макс. убыток в серии: -6.70 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика