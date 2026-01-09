- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
152.86 GBP
최악의 거래:
-6.70 GBP
총 수익:
276.30 GBP (3 252 pips)
총 손실:
-6.70 GBP (225 pips)
연속 최대 이익:
10 (263.30 GBP)
연속 최대 이익:
263.30 GBP (10)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
40.24
롱(주식매수):
10 (83.33%)
숏(주식차입매도):
2 (16.67%)
수익 요인:
41.24
기대수익:
22.47 GBP
평균 이익:
25.12 GBP
평균 손실:
-6.70 GBP
연속 최대 손실:
1 (-6.70 GBP)
연속 최대 손실:
-6.70 GBP (1)
월별 성장률:
13.48%
Algo 트레이딩:
83%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
6.70 GBP (0.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.30% (6.70 GBP)
자본금별:
0.00% (0.00 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|348
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
