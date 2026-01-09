SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 13%
EightcapGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
152.86 GBP
Peor transacción:
-6.70 GBP
Beneficio Bruto:
276.30 GBP (3 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.70 GBP (225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (263.30 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
263.30 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
40.24
Transacciones Largas:
10 (83.33%)
Transacciones Cortas:
2 (16.67%)
Factor de Beneficio:
41.24
Beneficio Esperado:
22.47 GBP
Beneficio medio:
25.12 GBP
Pérdidas medias:
-6.70 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.70 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.70 GBP (1)
Crecimiento al mes:
13.48%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
6.70 GBP (0.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.30% (6.70 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +152.86 GBP
Peor transacción: -7 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +263.30 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -6.70 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.12 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada