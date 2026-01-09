- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
11 (91.66%)
Transacciones Irrentables:
1 (8.33%)
Mejor transacción:
152.86 GBP
Peor transacción:
-6.70 GBP
Beneficio Bruto:
276.30 GBP (3 252 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.70 GBP (225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (263.30 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
263.30 GBP (10)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
40.24
Transacciones Largas:
10 (83.33%)
Transacciones Cortas:
2 (16.67%)
Factor de Beneficio:
41.24
Beneficio Esperado:
22.47 GBP
Beneficio medio:
25.12 GBP
Pérdidas medias:
-6.70 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.70 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.70 GBP (1)
Crecimiento al mes:
13.48%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
6.70 GBP (0.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.30% (6.70 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|348
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +152.86 GBP
Peor transacción: -7 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +263.30 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -6.70 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
