Negociações:
4
Negociações com lucro:
4 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
152.86 GBP
Pior negociação:
0.00 GBP
Lucro bruto:
217.87 GBP (1 383 pips)
Perda bruta:
0.00 GBP
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (217.87 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
217.87 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.91
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (50.00%)
Negociações curtas:
2 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
54.47 GBP
Lucro médio:
54.47 GBP
Perda média:
0.00 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Máxima perda consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescimento mensal:
10.89%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
0.00 GBP (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|281
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +152.86 GBP
Pior negociação: -0 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +217.87 GBP
Máxima perda consecutiva: -0.00 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
