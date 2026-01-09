SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Accurate Gold x FX MT5
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT5

Willie Lim
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4
Negociações com lucro:
4 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
152.86 GBP
Pior negociação:
0.00 GBP
Lucro bruto:
217.87 GBP (1 383 pips)
Perda bruta:
0.00 GBP
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (217.87 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
217.87 GBP (4)
Índice de Sharpe:
0.91
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
2 (50.00%)
Negociações curtas:
2 (50.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
54.47 GBP
Lucro médio:
54.47 GBP
Perda média:
0.00 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Máxima perda consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescimento mensal:
10.89%
Algotrading:
50%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
0.00 GBP (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 281
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +152.86 GBP
Pior negociação: -0 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +217.87 GBP
Máxima perda consecutiva: -0.00 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Sem comentários
2026.01.09 00:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.09 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
