- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
131 (99.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.76%)
En iyi işlem:
0.04 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
2.50 USD (35 pips)
Brüt zarar:
-0.04 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (2.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.12 USD (114)
Sharpe oranı:
2.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
134
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
61.50
Alış işlemleri:
132 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
62.50
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.02 USD
Ortalama zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Fbs stocks trade
