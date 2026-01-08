SinyallerBölümler
Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
131 (99.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.76%)
En iyi işlem:
0.04 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
2.50 USD (35 pips)
Brüt zarar:
-0.04 USD (1 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
114 (2.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.12 USD (114)
Sharpe oranı:
2.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.80%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
134
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
61.50
Alış işlemleri:
132 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
62.50
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
0.02 USD
Ortalama zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.04 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fbs stocks trade
İnceleme yok
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
