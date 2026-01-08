信号部分
Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
132
盈利交易:
131 (99.24%)
亏损交易:
1 (0.76%)
最好交易:
0.04 USD
最差交易:
-0.04 USD
毛利:
2.50 USD (35 pips)
毛利亏损:
-0.04 USD (1 pips)
最大连续赢利:
114 (2.12 USD)
最大连续盈利:
2.12 USD (114)
夏普比率:
2.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.80%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
134
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
61.50
长期交易:
132 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
62.50
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.02 USD
平均损失:
-0.04 USD
最大连续失误:
1 (-0.04 USD)
最大连续亏损:
-0.04 USD (1)
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.04 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.04 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 114
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.12 USD
最大连续亏损: -0.04 USD

Fbs stocks trade
没有评论
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
