- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
132
盈利交易:
131 (99.24%)
亏损交易:
1 (0.76%)
最好交易:
0.04 USD
最差交易:
-0.04 USD
毛利:
2.50 USD (35 pips)
毛利亏损:
-0.04 USD (1 pips)
最大连续赢利:
114 (2.12 USD)
最大连续盈利:
2.12 USD (114)
夏普比率:
2.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.80%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
134
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
61.50
长期交易:
132 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
62.50
预期回报:
0.02 USD
平均利润:
0.02 USD
平均损失:
-0.04 USD
最大连续失误:
1 (-0.04 USD)
最大连续亏损:
-0.04 USD (1)
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.04 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.04 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 114
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.12 USD
最大连续亏损: -0.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Fbs stocks trade
没有评论