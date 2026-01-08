SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / StocksFbs
Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 5%
FBS-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
131 (99.24%)
Perte trades:
1 (0.76%)
Meilleure transaction:
0.04 USD
Pire transaction:
-0.04 USD
Bénéfice brut:
2.50 USD (35 pips)
Perte brute:
-0.04 USD (1 pips)
Gains consécutifs maximales:
114 (2.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.12 USD (114)
Ratio de Sharpe:
2.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.80%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
134
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
61.50
Longs trades:
132 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
62.50
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.02 USD
Perte moyenne:
-0.04 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.04 USD (1)
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.04 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.04 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 114
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2.12 USD
Perte consécutive maximale: -0.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Fbs stocks trade
Aucun avis
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire