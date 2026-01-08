- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
131 (99.24%)
Negociações com perda:
1 (0.76%)
Melhor negociação:
0.04 USD
Pior negociação:
-0.04 USD
Lucro bruto:
2.50 USD (35 pips)
Perda bruta:
-0.04 USD (1 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (2.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.12 USD (114)
Índice de Sharpe:
2.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
134
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
61.50
Negociações longas:
132 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
62.50
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.02 USD
Perda média:
-0.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.04 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Depósito carregado
- Rebaixamento
