Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
131 (99.24%)
Negociações com perda:
1 (0.76%)
Melhor negociação:
0.04 USD
Pior negociação:
-0.04 USD
Lucro bruto:
2.50 USD (35 pips)
Perda bruta:
-0.04 USD (1 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
114 (2.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.12 USD (114)
Índice de Sharpe:
2.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
134
Tempo médio de espera:
31 minutos
Fator de recuperação:
61.50
Negociações longas:
132 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
62.50
Valor esperado:
0.02 USD
Lucro médio:
0.02 USD
Perda média:
-0.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.04 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
