- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
132
利益トレード:
131 (99.24%)
損失トレード:
1 (0.76%)
ベストトレード:
0.04 USD
最悪のトレード:
-0.04 USD
総利益:
2.50 USD (35 pips)
総損失:
-0.04 USD (1 pips)
最大連続の勝ち:
114 (2.12 USD)
最大連続利益:
2.12 USD (114)
シャープレシオ:
2.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
134
平均保有時間:
31 分
リカバリーファクター:
61.50
長いトレード:
132 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
62.50
期待されたペイオフ:
0.02 USD
平均利益:
0.02 USD
平均損失:
-0.04 USD
最大連続の負け:
1 (-0.04 USD)
最大連続損失:
-0.04 USD (1)
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.04 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.04 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 114
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.12 USD
最大連続損失: -0.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Fbs stocks trade
