Trade:
132
Profit Trade:
131 (99.24%)
Loss Trade:
1 (0.76%)
Best Trade:
0.04 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
2.50 USD (35 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (2.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.12 USD (114)
Indice di Sharpe:
2.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
61.50
Long Trade:
132 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
62.50
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.02 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.04 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
