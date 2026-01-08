SegnaliSezioni
Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
131 (99.24%)
Loss Trade:
1 (0.76%)
Best Trade:
0.04 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
2.50 USD (35 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
114 (2.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.12 USD (114)
Indice di Sharpe:
2.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.80%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
61.50
Long Trade:
132 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
62.50
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
0.02 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.04 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fbs stocks trade
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
