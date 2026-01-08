- Прирост
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
131 (99.24%)
Убыточных трейдов:
1 (0.76%)
Лучший трейд:
0.04 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
2.50 USD (35 pips)
Общий убыток:
-0.04 USD (1 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (2.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.12 USD (114)
Коэффициент Шарпа:
2.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
134
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
61.50
Длинных трейдов:
132 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
62.50
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.02 USD
Средний убыток:
-0.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.04 USD (1)
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Лучший трейд: +0.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 114
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
