Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 5%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
131 (99.24%)
Убыточных трейдов:
1 (0.76%)
Лучший трейд:
0.04 USD
Худший трейд:
-0.04 USD
Общая прибыль:
2.50 USD (35 pips)
Общий убыток:
-0.04 USD (1 pips)
Макс. серия выигрышей:
114 (2.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.12 USD (114)
Коэффициент Шарпа:
2.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.80%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
134
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
61.50
Длинных трейдов:
132 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
62.50
Мат. ожидание:
0.02 USD
Средняя прибыль:
0.02 USD
Средний убыток:
-0.04 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.04 USD (1)
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.04 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.04 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 114
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.12 USD
Макс. убыток в серии: -0.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fbs stocks trade
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
