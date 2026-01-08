- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
132
Gewinntrades:
131 (99.24%)
Verlusttrades:
1 (0.76%)
Bester Trade:
0.04 USD
Schlechtester Trade:
-0.04 USD
Bruttoprofit:
2.50 USD (35 pips)
Bruttoverlust:
-0.04 USD (1 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (2.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.12 USD (114)
Sharpe Ratio:
2.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
134
Durchschn. Haltezeit:
31 Minuten
Erholungsfaktor:
61.50
Long-Positionen:
132 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
62.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.04 USD (1)
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|#MFA
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|#MFA
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|#MFA
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.04 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 114
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Fbs stocks trade
Keine Bewertungen