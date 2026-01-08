SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / StocksFbs
Catur Sulistiyanto A Md Tem

StocksFbs

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 5%
FBS-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
132
Gewinntrades:
131 (99.24%)
Verlusttrades:
1 (0.76%)
Bester Trade:
0.04 USD
Schlechtester Trade:
-0.04 USD
Bruttoprofit:
2.50 USD (35 pips)
Bruttoverlust:
-0.04 USD (1 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
114 (2.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.12 USD (114)
Sharpe Ratio:
2.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
134
Durchschn. Haltezeit:
31 Minuten
Erholungsfaktor:
61.50
Long-Positionen:
132 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
62.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.04 USD (1)
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#MFA 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#MFA 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#MFA 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.04 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 114
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Fbs stocks trade
Keine Bewertungen
2026.01.08 23:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen