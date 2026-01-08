- 자본
- 축소
트레이드:
134
이익 거래:
133 (99.25%)
손실 거래:
1 (0.75%)
최고의 거래:
1.00 USD
최악의 거래:
-0.04 USD
총 수익:
4.50 USD (75 pips)
총 손실:
-0.04 USD (1 pips)
연속 최대 이익:
116 (4.12 USD)
4.12 USD (116)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.18%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
140
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
111.50
롱(주식매수):
134 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
112.50
기대수익:
0.03 USD
평균 이익:
0.03 USD
평균 손실:
-0.04 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.04 USD)
-0.04 USD (1)
월별 성장률:
8.92%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.04 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.40% (0.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|#MFA
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|#MFA
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|#MFA
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 116
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4.12 USD
연속 최대 손실: -0.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Fbs stocks trade
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
9%
0
0
USD
USD
54
USD
USD
1
13%
134
99%
100%
112.50
0.03
USD
USD
1%
1:500