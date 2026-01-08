- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
6 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (57.14%)
En iyi işlem:
2.08 USD
En kötü işlem:
-7.79 USD
Brüt kâr:
9.02 USD (900 pips)
Brüt zarar:
-36.32 USD (3 626 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.08 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.55
Alım-satım etkinliği:
99.39%
Maks. mevduat yükü:
86.51%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
7 (50.00%)
Satış işlemleri:
7 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.25
Beklenen getiri:
-1.95 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-4.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.22 USD (3)
Aylık büyüme:
-20.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.30 USD
Maksimum:
28.47 USD (21.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.55% (28.47 USD)
Varlığa göre:
38.49% (48.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.08 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-21%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
USD
38%
1:500