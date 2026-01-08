- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
6 (42.85%)
損失トレード:
8 (57.14%)
ベストトレード:
2.08 USD
最悪のトレード:
-7.79 USD
総利益:
9.02 USD (900 pips)
総損失:
-36.32 USD (3 626 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.08 USD)
最大連続利益:
2.08 USD (1)
シャープレシオ:
-0.55
取引アクティビティ:
99.39%
最大入金額:
86.51%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
7 (50.00%)
短いトレード:
7 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-1.95 USD
平均利益:
1.50 USD
平均損失:
-4.54 USD
最大連続の負け:
3 (-11.22 USD)
最大連続損失:
-11.22 USD (3)
月間成長:
-20.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.30 USD
最大の:
28.47 USD (21.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.55% (28.47 USD)
エクイティによる:
38.49% (48.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.08 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.08 USD
最大連続損失: -11.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
USD
38%
1:500