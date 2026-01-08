シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kaerdel
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
6 (42.85%)
損失トレード:
8 (57.14%)
ベストトレード:
2.08 USD
最悪のトレード:
-7.79 USD
総利益:
9.02 USD (900 pips)
総損失:
-36.32 USD (3 626 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.08 USD)
最大連続利益:
2.08 USD (1)
シャープレシオ:
-0.55
取引アクティビティ:
99.39%
最大入金額:
86.51%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.96
長いトレード:
7 (50.00%)
短いトレード:
7 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.25
期待されたペイオフ:
-1.95 USD
平均利益:
1.50 USD
平均損失:
-4.54 USD
最大連続の負け:
3 (-11.22 USD)
最大連続損失:
-11.22 USD (3)
月間成長:
-20.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.30 USD
最大の:
28.47 USD (21.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.55% (28.47 USD)
エクイティによる:
38.49% (48.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.08 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2.08 USD
最大連続損失: -11.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Real 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

レビューなし
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 22:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
