СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kaerdel
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
2.08 USD
Худший трейд:
-7.79 USD
Общая прибыль:
9.02 USD (900 pips)
Общий убыток:
-36.32 USD (3 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.08 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.55
Торговая активность:
99.39%
Макс. загрузка депозита:
86.51%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
1.50 USD
Средний убыток:
-4.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.22 USD (3)
Прирост в месяц:
-20.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.30 USD
Максимальная:
28.47 USD (21.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.55% (28.47 USD)
По эквити:
38.49% (48.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.08 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2.08 USD
Макс. убыток в серии: -11.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

Нет отзывов
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 22:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kaerdel
50 USD в месяц
-21%
0
0
USD
104
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
38%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.