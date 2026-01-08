- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
2.08 USD
Худший трейд:
-7.79 USD
Общая прибыль:
9.02 USD (900 pips)
Общий убыток:
-36.32 USD (3 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.08 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.55
Торговая активность:
99.39%
Макс. загрузка депозита:
86.51%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
7 (50.00%)
Коротких трейдов:
7 (50.00%)
Профит фактор:
0.25
Мат. ожидание:
-1.95 USD
Средняя прибыль:
1.50 USD
Средний убыток:
-4.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-11.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.22 USD (3)
Прирост в месяц:
-20.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.30 USD
Максимальная:
28.47 USD (21.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.55% (28.47 USD)
По эквити:
38.49% (48.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
Нет отзывов
