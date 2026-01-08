SinaisSeções
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
2.08 USD
Pior negociação:
-7.79 USD
Lucro bruto:
9.02 USD (900 pips)
Perda bruta:
-36.32 USD (3 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.08 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.55
Atividade de negociação:
99.39%
Depósito máximo carregado:
86.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
7 (50.00%)
Negociações curtas:
7 (50.00%)
Fator de lucro:
0.25
Valor esperado:
-1.95 USD
Lucro médio:
1.50 USD
Perda média:
-4.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.22 USD (3)
Crescimento mensal:
-20.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.30 USD
Máximo:
28.47 USD (21.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.55% (28.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.49% (48.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.08 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.08 USD
Máxima perda consecutiva: -11.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

Sem comentários
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 22:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
