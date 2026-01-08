- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
6 (42.85%)
Negociações com perda:
8 (57.14%)
Melhor negociação:
2.08 USD
Pior negociação:
-7.79 USD
Lucro bruto:
9.02 USD (900 pips)
Perda bruta:
-36.32 USD (3 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.08 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.55
Atividade de negociação:
99.39%
Depósito máximo carregado:
86.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
7 (50.00%)
Negociações curtas:
7 (50.00%)
Fator de lucro:
0.25
Valor esperado:
-1.95 USD
Lucro médio:
1.50 USD
Perda média:
-4.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-11.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.22 USD (3)
Crescimento mensal:
-20.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.30 USD
Máximo:
28.47 USD (21.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.55% (28.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.49% (48.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.08 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2.08 USD
Máxima perda consecutiva: -11.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Real 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
