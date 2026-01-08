- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
2.08 USD
Worst Trade:
-7.79 USD
Profitto lordo:
9.02 USD (900 pips)
Perdita lorda:
-36.32 USD (3 626 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.55
Attività di trading:
99.39%
Massimo carico di deposito:
86.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.22 USD (3)
Crescita mensile:
-20.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.30 USD
Massimale:
28.47 USD (21.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.55% (28.47 USD)
Per equità:
38.49% (48.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.08 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.08 USD
Massima perdita consecutiva: -11.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
Non ci sono recensioni
