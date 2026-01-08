SegnaliSezioni
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
6 (42.85%)
Loss Trade:
8 (57.14%)
Best Trade:
2.08 USD
Worst Trade:
-7.79 USD
Profitto lordo:
9.02 USD (900 pips)
Perdita lorda:
-36.32 USD (3 626 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.08 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.55
Attività di trading:
99.39%
Massimo carico di deposito:
86.51%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.25
Profitto previsto:
-1.95 USD
Profitto medio:
1.50 USD
Perdita media:
-4.54 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.22 USD (3)
Crescita mensile:
-20.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.30 USD
Massimale:
28.47 USD (21.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.55% (28.47 USD)
Per equità:
38.49% (48.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.08 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.08 USD
Massima perdita consecutiva: -11.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 22:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
