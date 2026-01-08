- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
6 (42.85%)
Verlusttrades:
8 (57.14%)
Bester Trade:
2.08 USD
Schlechtester Trade:
-7.79 USD
Bruttoprofit:
9.02 USD (900 pips)
Bruttoverlust:
-36.32 USD (3 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (2.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.08 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.55
Trading-Aktivität:
99.39%
Max deposit load:
86.51%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.96
Long-Positionen:
7 (50.00%)
Short-Positionen:
7 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.25
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-11.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-20.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.30 USD
Maximaler:
28.47 USD (21.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.55% (28.47 USD)
Kapital:
38.49% (48.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.08 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Real 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-21%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
USD
38%
1:500