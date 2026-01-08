- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
6 (42.85%)
Transacciones Irrentables:
8 (57.14%)
Mejor transacción:
2.08 USD
Peor transacción:
-7.79 USD
Beneficio Bruto:
9.02 USD (900 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.32 USD (3 626 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (2.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.08 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.55
Actividad comercial:
99.39%
Carga máxima del depósito:
86.51%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
7 (50.00%)
Transacciones Cortas:
7 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.25
Beneficio Esperado:
-1.95 USD
Beneficio medio:
1.50 USD
Pérdidas medias:
-4.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
-20.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.30 USD
Máxima:
28.47 USD (21.55%)
Reducción relativa:
De balance:
21.55% (28.47 USD)
De fondos:
38.49% (48.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.08 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Real 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
-21%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
USD
38%
1:500