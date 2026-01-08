SeñalesSecciones
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
6 (42.85%)
Transacciones Irrentables:
8 (57.14%)
Mejor transacción:
2.08 USD
Peor transacción:
-7.79 USD
Beneficio Bruto:
9.02 USD (900 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.32 USD (3 626 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (2.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.08 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.55
Actividad comercial:
99.39%
Carga máxima del depósito:
86.51%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
7 (50.00%)
Transacciones Cortas:
7 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.25
Beneficio Esperado:
-1.95 USD
Beneficio medio:
1.50 USD
Pérdidas medias:
-4.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-11.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
-20.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.30 USD
Máxima:
28.47 USD (21.55%)
Reducción relativa:
De balance:
21.55% (28.47 USD)
De fondos:
38.49% (48.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.08 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Real 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

No hay comentarios
2026.01.13 04:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 02:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 02:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 01:09
Share of trading days is too low
2026.01.13 01:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 22:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 22:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 22:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 22:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
