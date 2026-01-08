El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Real 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real18 0.31 × 816 GOMarketsMU-Real 10 3.00 × 1 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada