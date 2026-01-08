- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
6 (42.85%)
亏损交易:
8 (57.14%)
最好交易:
2.08 USD
最差交易:
-7.79 USD
毛利:
9.02 USD (900 pips)
毛利亏损:
-36.32 USD (3 626 pips)
最大连续赢利:
1 (2.08 USD)
最大连续盈利:
2.08 USD (1)
夏普比率:
-0.55
交易活动:
99.39%
最大入金加载:
86.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.96
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
1.50 USD
平均损失:
-4.54 USD
最大连续失误:
3 (-11.22 USD)
最大连续亏损:
-11.22 USD (3)
每月增长:
-20.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.30 USD
最大值:
28.47 USD (21.55%)
相对跌幅:
结余:
21.55% (28.47 USD)
净值:
38.49% (48.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-27
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.08 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.08 USD
最大连续亏损: -11.22 USD
Multi paires
Trading principalement manuel
Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-21%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
USD
38%
1:500