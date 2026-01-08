信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kaerdel
Marc Jean Maurice Bernard Migneaux

Kaerdel

Marc Jean Maurice Bernard Migneaux
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 -21%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
6 (42.85%)
亏损交易:
8 (57.14%)
最好交易:
2.08 USD
最差交易:
-7.79 USD
毛利:
9.02 USD (900 pips)
毛利亏损:
-36.32 USD (3 626 pips)
最大连续赢利:
1 (2.08 USD)
最大连续盈利:
2.08 USD (1)
夏普比率:
-0.55
交易活动:
99.39%
最大入金加载:
86.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.96
长期交易:
7 (50.00%)
短期交易:
7 (50.00%)
利润因子:
0.25
预期回报:
-1.95 USD
平均利润:
1.50 USD
平均损失:
-4.54 USD
最大连续失误:
3 (-11.22 USD)
最大连续亏损:
-11.22 USD (3)
每月增长:
-20.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
27.30 USD
最大值:
28.47 USD (21.55%)
相对跌幅:
结余:
21.55% (28.47 USD)
净值:
38.49% (48.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -27
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.08 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2.08 USD
最大连续亏损: -11.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Real 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Multi paires

Trading principalement manuel

Pensez a adapter votre % de copie par rapport à vos fonds et aux risques que vous êtes prêt à prendre.

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Kaerdel
每月50 USD
-21%
0
0
USD
104
USD
1
100%
14
42%
99%
0.24
-1.95
USD
38%
1:500
