SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX manual trading
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (42.86%)
En iyi işlem:
212.81 USD
En kötü işlem:
-511.29 USD
Brüt kâr:
1 081.19 USD (736 pips)
Brüt zarar:
-1 547.76 USD (832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (536.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
536.03 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
8 (38.10%)
Satış işlemleri:
13 (61.90%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-22.22 USD
Ortalama kâr:
90.10 USD
Ortalama zarar:
-171.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 206.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 206.98 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.47%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 225.49 USD
Maksimum:
1 274.71 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +212.81 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +536.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 206.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
İnceleme yok
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
