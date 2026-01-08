- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (42.86%)
En iyi işlem:
212.81 USD
En kötü işlem:
-511.29 USD
Brüt kâr:
1 081.19 USD (736 pips)
Brüt zarar:
-1 547.76 USD (832 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (536.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
536.03 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
8 (38.10%)
Satış işlemleri:
13 (61.90%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-22.22 USD
Ortalama kâr:
90.10 USD
Ortalama zarar:
-171.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 206.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 206.98 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.47%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 225.49 USD
Maksimum:
1 274.71 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +212.81 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +536.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 206.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
