SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX manual trading
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
12 (57.14%)
Verlusttrades:
9 (42.86%)
Bester Trade:
212.81 USD
Schlechtester Trade:
-511.29 USD
Bruttoprofit:
1 081.19 USD (736 pips)
Bruttoverlust:
-1 547.76 USD (832 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (536.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
536.03 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
8 (38.10%)
Short-Positionen:
13 (61.90%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-22.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
90.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-171.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 206.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 206.98 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-0.47%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 225.49 USD
Maximaler:
1 274.71 USD (1.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +212.81 USD
Schlechtester Trade: -511 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +536.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 206.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen