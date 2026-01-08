- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
21
Gewinntrades:
12 (57.14%)
Verlusttrades:
9 (42.86%)
Bester Trade:
212.81 USD
Schlechtester Trade:
-511.29 USD
Bruttoprofit:
1 081.19 USD (736 pips)
Bruttoverlust:
-1 547.76 USD (832 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (536.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
536.03 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
8 (38.10%)
Short-Positionen:
13 (61.90%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-22.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
90.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-171.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 206.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 206.98 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-0.47%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 225.49 USD
Maximaler:
1 274.71 USD (1.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +212.81 USD
Schlechtester Trade: -511 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +536.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 206.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
Keine Bewertungen