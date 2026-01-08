СигналыРазделы
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
212.81 USD
Худший трейд:
-511.29 USD
Общая прибыль:
1 081.19 USD (736 pips)
Общий убыток:
-1 547.76 USD (832 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (536.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
536.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-22.22 USD
Средняя прибыль:
90.10 USD
Средний убыток:
-171.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 206.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 206.98 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.47%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 225.49 USD
Максимальная:
1 274.71 USD (1.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +212.81 USD
Худший трейд: -511 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +536.03 USD
Макс. убыток в серии: -1 206.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
Нет отзывов
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
