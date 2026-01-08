- Прирост
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
12 (57.14%)
Убыточных трейдов:
9 (42.86%)
Лучший трейд:
212.81 USD
Худший трейд:
-511.29 USD
Общая прибыль:
1 081.19 USD (736 pips)
Общий убыток:
-1 547.76 USD (832 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (536.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
536.03 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
8 (38.10%)
Коротких трейдов:
13 (61.90%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-22.22 USD
Средняя прибыль:
90.10 USD
Средний убыток:
-171.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 206.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 206.98 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.47%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 225.49 USD
Максимальная:
1 274.71 USD (1.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
Нет отзывов