Mindful Markets FX manual trading
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
12 (57.14%)
損失トレード:
9 (42.86%)
ベストトレード:
212.81 USD
最悪のトレード:
-511.29 USD
総利益:
1 081.19 USD (736 pips)
総損失:
-1 547.76 USD (832 pips)
最大連続の勝ち:
5 (536.03 USD)
最大連続利益:
536.03 USD (5)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
8 (38.10%)
短いトレード:
13 (61.90%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-22.22 USD
平均利益:
90.10 USD
平均損失:
-171.97 USD
最大連続の負け:
7 (-1 206.98 USD)
最大連続損失:
-1 206.98 USD (7)
月間成長:
-0.47%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 225.49 USD
最大の:
1 274.71 USD (1.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +212.81 USD
最悪のトレード: -511 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +536.03 USD
最大連続損失: -1 206.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
