- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
12 (57.14%)
損失トレード:
9 (42.86%)
ベストトレード:
212.81 USD
最悪のトレード:
-511.29 USD
総利益:
1 081.19 USD (736 pips)
総損失:
-1 547.76 USD (832 pips)
最大連続の勝ち:
5 (536.03 USD)
最大連続利益:
536.03 USD (5)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
8 (38.10%)
短いトレード:
13 (61.90%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-22.22 USD
平均利益:
90.10 USD
平均損失:
-171.97 USD
最大連続の負け:
7 (-1 206.98 USD)
最大連続損失:
-1 206.98 USD (7)
月間成長:
-0.47%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 225.49 USD
最大の:
1 274.71 USD (1.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +212.81 USD
最悪のトレード: -511 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +536.03 USD
最大連続損失: -1 206.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
