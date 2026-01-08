SeñalesSecciones
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
12 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
9 (42.86%)
Mejor transacción:
212.81 USD
Peor transacción:
-511.29 USD
Beneficio Bruto:
1 081.19 USD (736 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 547.76 USD (832 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (536.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
536.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
8 (38.10%)
Transacciones Cortas:
13 (61.90%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-22.22 USD
Beneficio medio:
90.10 USD
Pérdidas medias:
-171.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 206.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 206.98 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.47%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 225.49 USD
Máxima:
1 274.71 USD (1.27%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +212.81 USD
Peor transacción: -511 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +536.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 206.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
