Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
12 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
9 (42.86%)
Mejor transacción:
212.81 USD
Peor transacción:
-511.29 USD
Beneficio Bruto:
1 081.19 USD (736 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 547.76 USD (832 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (536.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
536.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
8 (38.10%)
Transacciones Cortas:
13 (61.90%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-22.22 USD
Beneficio medio:
90.10 USD
Pérdidas medias:
-171.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 206.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 206.98 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.47%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 225.49 USD
Máxima:
1 274.71 USD (1.27%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +212.81 USD
Peor transacción: -511 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +536.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 206.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
