Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 리뷰
2
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
21
이익 거래:
12 (57.14%)
손실 거래:
9 (42.86%)
최고의 거래:
212.81 USD
최악의 거래:
-511.29 USD
총 수익:
1 081.19 USD (736 pips)
총 손실:
-1 547.76 USD (832 pips)
연속 최대 이익:
5 (536.03 USD)
연속 최대 이익:
536.03 USD (5)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
8 (38.10%)
숏(주식차입매도):
13 (61.90%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-22.22 USD
평균 이익:
90.10 USD
평균 손실:
-171.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 206.98 USD)
연속 최대 손실:
-1 206.98 USD (7)
월별 성장률:
-0.47%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 225.49 USD
최대한의:
1 274.71 USD (1.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +212.81 USD
최악의 거래: -511 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +536.03 USD
연속 최대 손실: -1 206.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
리뷰 없음
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
