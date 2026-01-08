리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 0.20 × 10 Darwinex-Live 0.25 × 77 VTMarkets-Live 0.31 × 16 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.94 × 151 KuberaCapitalMarkets-Server 1.00 × 8 ForexTimeFXTM-Live01 1.50 × 4 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 2 PrimeCodex-MT5 2.59 × 32 XMGlobal-MT5 2 2.63 × 19 AdmiralMarkets-Live 3.59 × 27 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 5.25 × 4 Binary.com-Server 5.67 × 6 FBS-Real 6.00 × 1 SCFMLimited-Live2 7.43 × 7 Swissquote-Server 8.50 × 2 TickmillUK-Live 9.00 × 2 RoboForex-Pro 11.17 × 89 ActivTradesCorp-Server 12.80 × 5 FxPro-MT5 13.50 × 2 Weltrade-Real 21.90 × 21