- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
12 (57.14%)
손실 거래:
9 (42.86%)
최고의 거래:
212.81 USD
최악의 거래:
-511.29 USD
총 수익:
1 081.19 USD (736 pips)
총 손실:
-1 547.76 USD (832 pips)
연속 최대 이익:
5 (536.03 USD)
연속 최대 이익:
536.03 USD (5)
샤프 비율:
-0.09
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
8 (38.10%)
숏(주식차입매도):
13 (61.90%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-22.22 USD
평균 이익:
90.10 USD
평균 손실:
-171.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-1 206.98 USD)
연속 최대 손실:
-1 206.98 USD (7)
월별 성장률:
-0.47%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 225.49 USD
최대한의:
1 274.71 USD (1.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
