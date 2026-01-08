- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
12 (57.14%)
亏损交易:
9 (42.86%)
最好交易:
212.81 USD
最差交易:
-511.29 USD
毛利:
1 081.19 USD (736 pips)
毛利亏损:
-1 547.76 USD (832 pips)
最大连续赢利:
5 (536.03 USD)
最大连续盈利:
536.03 USD (5)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.37
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-22.22 USD
平均利润:
90.10 USD
平均损失:
-171.97 USD
最大连续失误:
7 (-1 206.98 USD)
最大连续亏损:
-1 206.98 USD (7)
每月增长:
-0.47%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
1 225.49 USD
最大值:
1 274.71 USD (1.27%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.81 USD
最差交易: -511 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +536.03 USD
最大连续亏损: -1 206.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
