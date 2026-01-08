信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX manual trading
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
2
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
12 (57.14%)
亏损交易:
9 (42.86%)
最好交易:
212.81 USD
最差交易:
-511.29 USD
毛利:
1 081.19 USD (736 pips)
毛利亏损:
-1 547.76 USD (832 pips)
最大连续赢利:
5 (536.03 USD)
最大连续盈利:
536.03 USD (5)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.37
长期交易:
8 (38.10%)
短期交易:
13 (61.90%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-22.22 USD
平均利润:
90.10 USD
平均损失:
-171.97 USD
最大连续失误:
7 (-1 206.98 USD)
最大连续亏损:
-1 206.98 USD (7)
每月增长:
-0.47%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
1 225.49 USD
最大值:
1 274.71 USD (1.27%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +212.81 USD
最差交易: -511 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +536.03 USD
最大连续亏损: -1 206.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
没有评论
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
