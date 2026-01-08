- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
12 (57.14%)
Negociações com perda:
9 (42.86%)
Melhor negociação:
212.81 USD
Pior negociação:
-511.29 USD
Lucro bruto:
1 081.19 USD (736 pips)
Perda bruta:
-1 547.76 USD (832 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (536.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
536.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
8 (38.10%)
Negociações curtas:
13 (61.90%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-22.22 USD
Lucro médio:
90.10 USD
Perda média:
-171.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 206.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 206.98 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.47%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 225.49 USD
Máximo:
1 274.71 USD (1.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|56
|GBPJPY
|-245
|GBPAUD
|-386
|GBPUSD
|108
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|119
|GBPJPY
|-91
|GBPAUD
|-205
|GBPUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +212.81 USD
Pior negociação: -511 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +536.03 USD
Máxima perda consecutiva: -1 206.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|0.20 × 10
|
Darwinex-Live
|0.25 × 77
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 151
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 32
|
XMGlobal-MT5 2
|2.63 × 19
|
AdmiralMarkets-Live
|3.59 × 27
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.25 × 4
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
|
FBS-Real
|6.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|7.43 × 7
|
Swissquote-Server
|8.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|9.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|11.17 × 89
|
ActivTradesCorp-Server
|12.80 × 5
|
FxPro-MT5
|13.50 × 2
|
Weltrade-Real
|21.90 × 21
Sem comentários