Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
12 (57.14%)
Negociações com perda:
9 (42.86%)
Melhor negociação:
212.81 USD
Pior negociação:
-511.29 USD
Lucro bruto:
1 081.19 USD (736 pips)
Perda bruta:
-1 547.76 USD (832 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (536.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
536.03 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
8 (38.10%)
Negociações curtas:
13 (61.90%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-22.22 USD
Lucro médio:
90.10 USD
Perda média:
-171.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 206.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 206.98 USD (7)
Crescimento mensal:
-0.47%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 225.49 USD
Máximo:
1 274.71 USD (1.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
