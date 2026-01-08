SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mindful Markets FX manual trading
Mateusz Winter

Mindful Markets FX manual trading

Mateusz Winter
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
12 (57.14%)
Perte trades:
9 (42.86%)
Meilleure transaction:
212.81 USD
Pire transaction:
-511.29 USD
Bénéfice brut:
1 081.19 USD (736 pips)
Perte brute:
-1 547.76 USD (832 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (536.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
536.03 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
8 (38.10%)
Courts trades:
13 (61.90%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-22.22 USD
Bénéfice moyen:
90.10 USD
Perte moyenne:
-171.97 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 206.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 206.98 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.47%
Algo trading:
4%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 225.49 USD
Maximal:
1 274.71 USD (1.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 9
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 56
GBPJPY -245
GBPAUD -386
GBPUSD 108
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 119
GBPJPY -91
GBPAUD -205
GBPUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.81 USD
Pire transaction: -511 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +536.03 USD
Perte consécutive maximale: -1 206.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live
0.20 × 10
Darwinex-Live
0.25 × 77
VTMarkets-Live
0.31 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 151
KuberaCapitalMarkets-Server
1.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.59 × 32
XMGlobal-MT5 2
2.63 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.59 × 27
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.25 × 4
Binary.com-Server
5.67 × 6
FBS-Real
6.00 × 1
SCFMLimited-Live2
7.43 × 7
Swissquote-Server
8.50 × 2
TickmillUK-Live
9.00 × 2
RoboForex-Pro
11.17 × 89
ActivTradesCorp-Server
12.80 × 5
FxPro-MT5
13.50 × 2
Weltrade-Real
21.90 × 21
