- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (50.00%)
En iyi işlem:
81.40 USD
En kötü işlem:
-14.82 USD
Brüt kâr:
581.61 USD (234 443 pips)
Brüt zarar:
-137.22 USD (60 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (165.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
18.24%
Maks. mevduat yükü:
8.59%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
9.14
Alış işlemleri:
13 (40.63%)
Satış işlemleri:
19 (59.38%)
Kâr faktörü:
4.24
Beklenen getiri:
13.89 USD
Ortalama kâr:
36.35 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-31.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.42 USD (3)
Aylık büyüme:
189.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.63 USD
Maksimum:
48.63 USD (16.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.63% (48.41 USD)
Varlığa göre:
2.82% (13.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +165.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
192%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
100%
32
50%
18%
4.23
13.89
USD
USD
17%
1:400