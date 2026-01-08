- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
16 (50.00%)
亏损交易:
16 (50.00%)
最好交易:
81.40 USD
最差交易:
-14.82 USD
毛利:
581.61 USD (234 443 pips)
毛利亏损:
-137.22 USD (60 471 pips)
最大连续赢利:
3 (165.25 USD)
最大连续盈利:
165.25 USD (3)
夏普比率:
0.42
交易活动:
18.24%
最大入金加载:
8.59%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
9.14
长期交易:
13 (40.63%)
短期交易:
19 (59.38%)
利润因子:
4.24
预期回报:
13.89 USD
平均利润:
36.35 USD
平均损失:
-8.58 USD
最大连续失误:
4 (-31.17 USD)
最大连续亏损:
-34.42 USD (3)
每月增长:
189.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
48.63 USD
最大值:
48.63 USD (16.70%)
相对跌幅:
结余:
16.63% (48.41 USD)
净值:
2.82% (13.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.40 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +165.25 USD
最大连续亏损: -31.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
192%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
100%
32
50%
18%
4.23
13.89
USD
USD
17%
1:400