Manh Tuan Bui

A Position Per Day XAUUSD

Manh Tuan Bui
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 192%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
16 (50.00%)
Negociações com perda:
16 (50.00%)
Melhor negociação:
81.40 USD
Pior negociação:
-14.82 USD
Lucro bruto:
581.61 USD (234 443 pips)
Perda bruta:
-137.22 USD (60 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (165.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
165.25 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
18.24%
Depósito máximo carregado:
8.59%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
9.14
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
4.24
Valor esperado:
13.89 USD
Lucro médio:
36.35 USD
Perda média:
-8.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-31.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.42 USD (3)
Crescimento mensal:
189.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.63 USD
Máximo:
48.63 USD (16.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.63% (48.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (13.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 444
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 174K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.40 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +165.25 USD
Máxima perda consecutiva: -31.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Sem comentários
2026.01.15 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 13:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
