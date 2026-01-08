- Crescimento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
16 (50.00%)
Negociações com perda:
16 (50.00%)
Melhor negociação:
81.40 USD
Pior negociação:
-14.82 USD
Lucro bruto:
581.61 USD (234 443 pips)
Perda bruta:
-137.22 USD (60 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (165.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
165.25 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
18.24%
Depósito máximo carregado:
8.59%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
9.14
Negociações longas:
13 (40.63%)
Negociações curtas:
19 (59.38%)
Fator de lucro:
4.24
Valor esperado:
13.89 USD
Lucro médio:
36.35 USD
Perda média:
-8.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-31.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.42 USD (3)
Crescimento mensal:
189.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.63 USD
Máximo:
48.63 USD (16.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.63% (48.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.82% (13.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.40 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +165.25 USD
Máxima perda consecutiva: -31.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
