Manh Tuan Bui

A Position Per Day XAUUSD

Manh Tuan Bui
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 192%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
81.40 USD
Worst Trade:
-14.82 USD
Profitto lordo:
581.61 USD (234 443 pips)
Perdita lorda:
-137.22 USD (60 471 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (165.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
18.24%
Massimo carico di deposito:
8.59%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.14
Long Trade:
13 (40.63%)
Short Trade:
19 (59.38%)
Fattore di profitto:
4.24
Profitto previsto:
13.89 USD
Profitto medio:
36.35 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.42 USD (3)
Crescita mensile:
189.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.63 USD
Massimale:
48.63 USD (16.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.63% (48.41 USD)
Per equità:
2.82% (13.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 444
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 174K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +165.25 USD
Massima perdita consecutiva: -31.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2026.01.15 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 13:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.