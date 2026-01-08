- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
16 (50.00%)
Loss Trade:
16 (50.00%)
Best Trade:
81.40 USD
Worst Trade:
-14.82 USD
Profitto lordo:
581.61 USD (234 443 pips)
Perdita lorda:
-137.22 USD (60 471 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (165.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
165.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
18.24%
Massimo carico di deposito:
8.59%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.14
Long Trade:
13 (40.63%)
Short Trade:
19 (59.38%)
Fattore di profitto:
4.24
Profitto previsto:
13.89 USD
Profitto medio:
36.35 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-31.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.42 USD (3)
Crescita mensile:
189.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.63 USD
Massimale:
48.63 USD (16.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.63% (48.41 USD)
Per equità:
2.82% (13.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.40 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +165.25 USD
Massima perdita consecutiva: -31.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
192%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
100%
32
50%
18%
4.23
13.89
USD
USD
17%
1:400