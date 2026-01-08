- 成長
トレード:
32
利益トレード:
16 (50.00%)
損失トレード:
16 (50.00%)
ベストトレード:
81.40 USD
最悪のトレード:
-14.82 USD
総利益:
581.61 USD (234 443 pips)
総損失:
-137.22 USD (60 471 pips)
最大連続の勝ち:
3 (165.25 USD)
最大連続利益:
165.25 USD (3)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
18.24%
最大入金額:
8.59%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
9.14
長いトレード:
13 (40.63%)
短いトレード:
19 (59.38%)
プロフィットファクター:
4.24
期待されたペイオフ:
13.89 USD
平均利益:
36.35 USD
平均損失:
-8.58 USD
最大連続の負け:
4 (-31.17 USD)
最大連続損失:
-34.42 USD (3)
月間成長:
189.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.63 USD
最大の:
48.63 USD (16.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.63% (48.41 USD)
エクイティによる:
2.82% (13.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
