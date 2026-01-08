- Incremento
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
16 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
16 (50.00%)
Mejor transacción:
81.40 USD
Peor transacción:
-14.82 USD
Beneficio Bruto:
581.61 USD (234 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.22 USD (60 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (165.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
165.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
18.24%
Carga máxima del depósito:
8.59%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
9.14
Transacciones Largas:
13 (40.63%)
Transacciones Cortas:
19 (59.38%)
Factor de Beneficio:
4.24
Beneficio Esperado:
13.89 USD
Beneficio medio:
36.35 USD
Pérdidas medias:
-8.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-31.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
189.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.63 USD
Máxima:
48.63 USD (16.70%)
Reducción relativa:
De balance:
16.63% (48.41 USD)
De fondos:
2.82% (13.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +81.40 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +165.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
