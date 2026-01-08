SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / A Position Per Day XAUUSD
Manh Tuan Bui

A Position Per Day XAUUSD

Manh Tuan Bui
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 192%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
16 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
16 (50.00%)
Mejor transacción:
81.40 USD
Peor transacción:
-14.82 USD
Beneficio Bruto:
581.61 USD (234 443 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.22 USD (60 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (165.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
165.25 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
18.24%
Carga máxima del depósito:
8.59%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
9.14
Transacciones Largas:
13 (40.63%)
Transacciones Cortas:
19 (59.38%)
Factor de Beneficio:
4.24
Beneficio Esperado:
13.89 USD
Beneficio medio:
36.35 USD
Pérdidas medias:
-8.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-31.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
189.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.63 USD
Máxima:
48.63 USD (16.70%)
Reducción relativa:
De balance:
16.63% (48.41 USD)
De fondos:
2.82% (13.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 444
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 174K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.40 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +165.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2026.01.15 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 13:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.