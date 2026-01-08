SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / A Position Per Day XAUUSD
Manh Tuan Bui

A Position Per Day XAUUSD

Manh Tuan Bui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 192%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
16 (50.00%)
Verlusttrades:
16 (50.00%)
Bester Trade:
81.40 USD
Schlechtester Trade:
-14.82 USD
Bruttoprofit:
581.61 USD (234 443 pips)
Bruttoverlust:
-137.22 USD (60 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (165.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
165.25 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
18.24%
Max deposit load:
8.59%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
9.14
Long-Positionen:
13 (40.63%)
Short-Positionen:
19 (59.38%)
Profit-Faktor:
4.24
Mathematische Gewinnerwartung:
13.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-31.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
189.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.63 USD
Maximaler:
48.63 USD (16.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.63% (48.41 USD)
Kapital:
2.82% (13.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 444
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 174K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.40 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +165.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Keine Bewertungen
2026.01.15 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 13:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.