- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
16 (50.00%)
Verlusttrades:
16 (50.00%)
Bester Trade:
81.40 USD
Schlechtester Trade:
-14.82 USD
Bruttoprofit:
581.61 USD (234 443 pips)
Bruttoverlust:
-137.22 USD (60 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (165.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
165.25 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
18.24%
Max deposit load:
8.59%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
9.14
Long-Positionen:
13 (40.63%)
Short-Positionen:
19 (59.38%)
Profit-Faktor:
4.24
Mathematische Gewinnerwartung:
13.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-31.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
189.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.63 USD
Maximaler:
48.63 USD (16.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.63% (48.41 USD)
Kapital:
2.82% (13.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
192%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
100%
32
50%
18%
4.23
13.89
USD
USD
17%
1:400