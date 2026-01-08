СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / A Position Per Day XAUUSD
Manh Tuan Bui

A Position Per Day XAUUSD

Manh Tuan Bui
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 192%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
16 (50.00%)
Убыточных трейдов:
16 (50.00%)
Лучший трейд:
81.40 USD
Худший трейд:
-14.82 USD
Общая прибыль:
581.61 USD (234 443 pips)
Общий убыток:
-137.22 USD (60 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (165.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
165.25 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
18.24%
Макс. загрузка депозита:
8.59%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.14
Длинных трейдов:
13 (40.63%)
Коротких трейдов:
19 (59.38%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
13.89 USD
Средняя прибыль:
36.35 USD
Средний убыток:
-8.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.42 USD (3)
Прирост в месяц:
189.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.63 USD
Максимальная:
48.63 USD (16.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.63% (48.41 USD)
По эквити:
2.82% (13.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 444
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.40 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +165.25 USD
Макс. убыток в серии: -31.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Нет отзывов
2026.01.15 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 13:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
