- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
16 (50.00%)
Убыточных трейдов:
16 (50.00%)
Лучший трейд:
81.40 USD
Худший трейд:
-14.82 USD
Общая прибыль:
581.61 USD (234 443 pips)
Общий убыток:
-137.22 USD (60 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (165.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
165.25 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
18.24%
Макс. загрузка депозита:
8.59%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
9.14
Длинных трейдов:
13 (40.63%)
Коротких трейдов:
19 (59.38%)
Профит фактор:
4.24
Мат. ожидание:
13.89 USD
Средняя прибыль:
36.35 USD
Средний убыток:
-8.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-31.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.42 USD (3)
Прирост в месяц:
189.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.63 USD
Максимальная:
48.63 USD (16.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.63% (48.41 USD)
По эквити:
2.82% (13.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|444
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.40 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +165.25 USD
Макс. убыток в серии: -31.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
192%
0
0
USD
USD
636
USD
USD
7
100%
32
50%
18%
4.23
13.89
USD
USD
17%
1:400