Joyce Weiss Evans

AdrianBot

Joyce Weiss Evans
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 77%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
10.74 USD
En kötü işlem:
-11.83 USD
Brüt kâr:
154.06 USD (15 782 pips)
Brüt zarar:
-98.76 USD (9 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (35.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
35.87%
Maks. mevduat yükü:
7.06%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-7.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-31.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.01 USD (5)
Aylık büyüme:
77.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.16 USD
Maksimum:
31.01 USD (23.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.78% (31.01 USD)
Varlığa göre:
5.44% (7.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 55
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.74 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +35.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
