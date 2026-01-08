- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
18 (58.06%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (41.94%)
En iyi işlem:
10.74 USD
En kötü işlem:
-11.83 USD
Brüt kâr:
154.06 USD (15 782 pips)
Brüt zarar:
-98.76 USD (9 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (35.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
35.87%
Maks. mevduat yükü:
7.06%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
1.78
Alış işlemleri:
17 (54.84%)
Satış işlemleri:
14 (45.16%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
8.56 USD
Ortalama zarar:
-7.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-31.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.01 USD (5)
Aylık büyüme:
77.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.16 USD
Maksimum:
31.01 USD (23.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.78% (31.01 USD)
Varlığa göre:
5.44% (7.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.74 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +35.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
You can follow this signal from the link
****************
***************************
https://t.me/bestcopytrade_ai ✅ Proven performance with results visible on Telegram ✅ Over 3 years of sustained profitability ✅ Guaranteed and consistent 1% daily profit with no risk 😃 Cashback(rebate) is 100% by wnjc❤️❗️👍
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
77%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
100%
31
58%
36%
1.55
1.78
USD
USD
23%
1:500