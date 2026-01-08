SeñalesSecciones
Joyce Weiss Evans

AdrianBot

Joyce Weiss Evans
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2026 24%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
25 (46.29%)
Transacciones Irrentables:
29 (53.70%)
Mejor transacción:
14.14 USD
Peor transacción:
-12.37 USD
Beneficio Bruto:
228.48 USD (23 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-212.57 USD (20 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (44.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.22 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
40.19%
Carga máxima del depósito:
9.64%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
35 (64.81%)
Transacciones Cortas:
19 (35.19%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
9.14 USD
Pérdidas medias:
-7.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-62.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.51 USD (8)
Crecimiento al mes:
23.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.16 USD
Máxima:
69.40 USD (44.30%)
Reducción relativa:
De balance:
43.18% (69.40 USD)
De fondos:
7.57% (11.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.14 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +44.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
otros 50...
No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.13 03:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.