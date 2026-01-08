- Incremento
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
25 (46.29%)
Transacciones Irrentables:
29 (53.70%)
Mejor transacción:
14.14 USD
Peor transacción:
-12.37 USD
Beneficio Bruto:
228.48 USD (23 407 pips)
Pérdidas Brutas:
-212.57 USD (20 718 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (44.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.22 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
40.19%
Carga máxima del depósito:
9.64%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
35 (64.81%)
Transacciones Cortas:
19 (35.19%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
9.14 USD
Pérdidas medias:
-7.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-62.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.51 USD (8)
Crecimiento al mes:
23.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.16 USD
Máxima:
69.40 USD (44.30%)
Reducción relativa:
De balance:
43.18% (69.40 USD)
De fondos:
7.57% (11.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.14 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +44.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
otros 50...
