- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
18 (56.25%)
亏损交易:
14 (43.75%)
最好交易:
10.74 USD
最差交易:
-11.83 USD
毛利:
154.06 USD (15 782 pips)
毛利亏损:
-102.92 USD (10 089 pips)
最大连续赢利:
4 (35.46 USD)
最大连续盈利:
35.46 USD (4)
夏普比率:
0.23
交易活动:
27.05%
最大入金加载:
7.22%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
57 分钟
采收率:
1.65
长期交易:
17 (53.13%)
短期交易:
15 (46.88%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
8.56 USD
平均损失:
-7.35 USD
最大连续失误:
5 (-31.01 USD)
最大连续亏损:
-31.01 USD (5)
每月增长:
71.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.16 USD
最大值:
31.01 USD (23.03%)
相对跌幅:
结余:
22.78% (31.01 USD)
净值:
5.44% (7.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.74 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +35.46 USD
最大连续亏损: -31.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
71%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
1
100%
32
56%
27%
1.49
1.60
USD
USD
23%
1:500