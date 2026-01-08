- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
18 (56.25%)
Verlusttrades:
14 (43.75%)
Bester Trade:
10.74 USD
Schlechtester Trade:
-11.83 USD
Bruttoprofit:
154.06 USD (15 782 pips)
Bruttoverlust:
-102.92 USD (10 089 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (35.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.46 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
27.05%
Max deposit load:
7.22%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
57 Minuten
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
17 (53.13%)
Short-Positionen:
15 (46.88%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
1.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-31.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.01 USD (5)
Wachstum pro Monat :
71.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.16 USD
Maximaler:
31.01 USD (23.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.78% (31.01 USD)
Kapital:
5.44% (7.33 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.74 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
noch 50 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
