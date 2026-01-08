- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
18 (56.25%)
Убыточных трейдов:
14 (43.75%)
Лучший трейд:
10.74 USD
Худший трейд:
-11.83 USD
Общая прибыль:
154.06 USD (15 782 pips)
Общий убыток:
-102.92 USD (10 089 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (35.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
28.40%
Макс. загрузка депозита:
7.22%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
8.56 USD
Средний убыток:
-7.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.01 USD (5)
Прирост в месяц:
71.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.16 USD
Максимальная:
31.01 USD (23.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.78% (31.01 USD)
По эквити:
5.44% (7.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.74 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35.46 USD
Макс. убыток в серии: -31.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
