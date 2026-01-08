СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AdrianBot
Joyce Weiss Evans

AdrianBot

Joyce Weiss Evans
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2026 71%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
18 (56.25%)
Убыточных трейдов:
14 (43.75%)
Лучший трейд:
10.74 USD
Худший трейд:
-11.83 USD
Общая прибыль:
154.06 USD (15 782 pips)
Общий убыток:
-102.92 USD (10 089 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (35.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.46 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
28.40%
Макс. загрузка депозита:
7.22%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
8.56 USD
Средний убыток:
-7.35 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-31.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.01 USD (5)
Прирост в месяц:
71.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.16 USD
Максимальная:
31.01 USD (23.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.78% (31.01 USD)
По эквити:
5.44% (7.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.74 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35.46 USD
Макс. убыток в серии: -31.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
еще 50...
Нет отзывов
2026.01.08 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AdrianBot
3000 USD в месяц
71%
0
0
USD
125
USD
1
100%
32
56%
28%
1.49
1.60
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.