- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
18 (56.25%)
Negociações com perda:
14 (43.75%)
Melhor negociação:
10.74 USD
Pior negociação:
-11.83 USD
Lucro bruto:
154.06 USD (15 782 pips)
Perda bruta:
-102.92 USD (10 089 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (35.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.46 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
27.05%
Depósito máximo carregado:
7.22%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
17 (53.13%)
Negociações curtas:
15 (46.88%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
8.56 USD
Perda média:
-7.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.01 USD (5)
Crescimento mensal:
71.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.16 USD
Máximo:
31.01 USD (23.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.78% (31.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.44% (7.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.74 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +35.46 USD
Máxima perda consecutiva: -31.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 mais ...
