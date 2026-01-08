SinaisSeções
Joyce Weiss Evans

AdrianBot

Joyce Weiss Evans
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2026 71%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
18 (56.25%)
Negociações com perda:
14 (43.75%)
Melhor negociação:
10.74 USD
Pior negociação:
-11.83 USD
Lucro bruto:
154.06 USD (15 782 pips)
Perda bruta:
-102.92 USD (10 089 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (35.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.46 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
27.05%
Depósito máximo carregado:
7.22%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
17 (53.13%)
Negociações curtas:
15 (46.88%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
8.56 USD
Perda média:
-7.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-31.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.01 USD (5)
Crescimento mensal:
71.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.16 USD
Máximo:
31.01 USD (23.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.78% (31.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.44% (7.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.74 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +35.46 USD
Máxima perda consecutiva: -31.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 07:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.08 07:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 06:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AdrianBot
3000 USD por mês
71%
0
0
USD
125
USD
1
100%
32
56%
27%
1.49
1.60
USD
23%
1:500
Copiar

