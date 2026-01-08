- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
18 (56.25%)
損失トレード:
14 (43.75%)
ベストトレード:
10.74 USD
最悪のトレード:
-11.83 USD
総利益:
154.06 USD (15 782 pips)
総損失:
-102.92 USD (10 089 pips)
最大連続の勝ち:
4 (35.46 USD)
最大連続利益:
35.46 USD (4)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
27.05%
最大入金額:
7.22%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
57 分
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
17 (53.13%)
短いトレード:
15 (46.88%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
8.56 USD
平均損失:
-7.35 USD
最大連続の負け:
5 (-31.01 USD)
最大連続損失:
-31.01 USD (5)
月間成長:
71.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.16 USD
最大の:
31.01 USD (23.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.78% (31.01 USD)
エクイティによる:
5.44% (7.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.74 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +35.46 USD
最大連続損失: -31.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
You can follow this signal from the link
****************
***************************
https://t.me/bestcopytrade_ai ✅ Proven performance with results visible on Telegram ✅ Over 3 years of sustained profitability ✅ Guaranteed and consistent 1% daily profit with no risk 😃 Cashback(rebate) is 100% by wnjc❤️❗️👍
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
71%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
1
100%
32
56%
27%
1.49
1.60
USD
USD
23%
1:500