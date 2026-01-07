SinyallerBölümler
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 66%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
36 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (10.00%)
En iyi işlem:
3 199.97 THB
En kötü işlem:
-795.60 THB
Brüt kâr:
36 888.81 THB (72 453 pips)
Brüt zarar:
-999.46 THB (864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (35 170.27 THB)
Maksimum ardışık kâr:
35 170.27 THB (27)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
93.33%
Maks. mevduat yükü:
21.41%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
44.41
Alış işlemleri:
27 (67.50%)
Satış işlemleri:
13 (32.50%)
Kâr faktörü:
36.91
Beklenen getiri:
897.23 THB
Ortalama kâr:
1 024.69 THB
Ortalama zarar:
-249.87 THB
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-808.13 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-808.13 THB (2)
Aylık büyüme:
66.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 THB
Maksimum:
808.13 THB (0.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.89% (808.13 THB)
Varlığa göre:
7.30% (3 961.03 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 199.97 THB
En kötü işlem: -796 THB
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35 170.27 THB
Maksimum ardışık zarar: -808.13 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BunjerdSignal1
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
90K
THB
1
0%
40
90%
93%
36.90
897.23
THB
7%
1:500
