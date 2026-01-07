SeñalesSecciones
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 39%
XMGlobal-MT5 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
231
Transacciones Rentables:
176 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
55 (23.81%)
Mejor transacción:
5 286.58 THB
Peor transacción:
-12 632.46 THB
Beneficio Bruto:
83 592.23 THB (1 455 614 pips)
Pérdidas Brutas:
-62 413.42 THB (17 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (35 170.27 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
35 170.27 THB (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
42.26%
Carga máxima del depósito:
76.20%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
225
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
151 (65.37%)
Transacciones Cortas:
80 (34.63%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
91.68 THB
Beneficio medio:
474.96 THB
Pérdidas medias:
-1 134.79 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 169.00 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31 477.59 THB (5)
Crecimiento al mes:
39.03%
Pronóstico anual:
473.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 THB
Máxima:
56 595.07 THB (49.67%)
Reducción relativa:
De balance:
49.66% (56 587.22 THB)
De fondos:
49.43% (56 323.05 THB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 637
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 112K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 286.58 THB
Peor transacción: -12 632 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +35 170.27 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 169.00 THB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
