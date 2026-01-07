- Incremento
Total de Trades:
231
Transacciones Rentables:
176 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
55 (23.81%)
Mejor transacción:
5 286.58 THB
Peor transacción:
-12 632.46 THB
Beneficio Bruto:
83 592.23 THB (1 455 614 pips)
Pérdidas Brutas:
-62 413.42 THB (17 863 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (35 170.27 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
35 170.27 THB (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
42.26%
Carga máxima del depósito:
76.20%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
225
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
0.37
Transacciones Largas:
151 (65.37%)
Transacciones Cortas:
80 (34.63%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
91.68 THB
Beneficio medio:
474.96 THB
Pérdidas medias:
-1 134.79 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 169.00 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31 477.59 THB (5)
Crecimiento al mes:
39.03%
Pronóstico anual:
473.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 THB
Máxima:
56 595.07 THB (49.67%)
Reducción relativa:
De balance:
49.66% (56 587.22 THB)
De fondos:
49.43% (56 323.05 THB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|637
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|112K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +5 286.58 THB
Peor transacción: -12 632 THB
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +35 170.27 THB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 169.00 THB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
No hay comentarios
