Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
171 (76.00%)
Убыточных трейдов:
54 (24.00%)
Лучший трейд:
3 199.97 THB
Худший трейд:
-12 632.46 THB
Общая прибыль:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Общий убыток:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (35 170.27 THB)
Макс. прибыль в серии:
35 170.27 THB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
42.26%
Макс. загрузка депозита:
76.20%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
223
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
147 (65.33%)
Коротких трейдов:
78 (34.67%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
13.71 THB
Средняя прибыль:
382.22 THB
Средний убыток:
-1 153.25 THB
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 169.00 THB)
Макс. убыток в серии:
-31 477.59 THB (5)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 THB
Максимальная:
56 595.07 THB (49.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.66% (56 587.22 THB)
По эквити:
49.43% (56 323.05 THB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +3 199.97 THB
Худший трейд: -12 632 THB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35 170.27 THB
Макс. убыток в серии: -1 169.00 THB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
