Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
225
Прибыльных трейдов:
171 (76.00%)
Убыточных трейдов:
54 (24.00%)
Лучший трейд:
3 199.97 THB
Худший трейд:
-12 632.46 THB
Общая прибыль:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Общий убыток:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (35 170.27 THB)
Макс. прибыль в серии:
35 170.27 THB (27)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
42.26%
Макс. загрузка депозита:
76.20%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
223
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.05
Длинных трейдов:
147 (65.33%)
Коротких трейдов:
78 (34.67%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
13.71 THB
Средняя прибыль:
382.22 THB
Средний убыток:
-1 153.25 THB
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 169.00 THB)
Макс. убыток в серии:
-31 477.59 THB (5)
Прирост в месяц:
5.68%
Годовой прогноз:
68.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 THB
Максимальная:
56 595.07 THB (49.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.66% (56 587.22 THB)
По эквити:
49.43% (56 323.05 THB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 199.97 THB
Худший трейд: -12 632 THB
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +35 170.27 THB
Макс. убыток в серии: -1 169.00 THB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

Нет отзывов
2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
