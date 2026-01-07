SegnaliSezioni
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 66%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
36 (90.00%)
Loss Trade:
4 (10.00%)
Best Trade:
3 199.97 THB
Worst Trade:
-795.60 THB
Profitto lordo:
36 888.81 THB (72 453 pips)
Perdita lorda:
-999.46 THB (864 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (35 170.27 THB)
Massimo profitto consecutivo:
35 170.27 THB (27)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
93.33%
Massimo carico di deposito:
21.41%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
44.41
Long Trade:
27 (67.50%)
Short Trade:
13 (32.50%)
Fattore di profitto:
36.91
Profitto previsto:
897.23 THB
Profitto medio:
1 024.69 THB
Perdita media:
-249.87 THB
Massime perdite consecutive:
2 (-808.13 THB)
Massima perdita consecutiva:
-808.13 THB (2)
Crescita mensile:
66.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 THB
Massimale:
808.13 THB (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.89% (808.13 THB)
Per equità:
7.30% (3 961.03 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 72K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 199.97 THB
Worst Trade: -796 THB
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35 170.27 THB
Massima perdita consecutiva: -808.13 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BunjerdSignal1
30USD al mese
66%
0
0
USD
90K
THB
1
0%
40
90%
93%
36.90
897.23
THB
7%
1:500
Copia

