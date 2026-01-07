SignaleKategorien
Tanathip Bunjerdhetrakul

BunjerdSignal1

Tanathip Bunjerdhetrakul
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
171 (76.00%)
Verlusttrades:
54 (24.00%)
Bester Trade:
3 199.97 THB
Schlechtester Trade:
-12 632.46 THB
Bruttoprofit:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Bruttoverlust:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (35 170.27 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 170.27 THB (27)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
42.26%
Max deposit load:
76.20%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
147 (65.33%)
Short-Positionen:
78 (34.67%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
13.71 THB
Durchschnittlicher Profit:
382.22 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 153.25 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 169.00 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31 477.59 THB (5)
Wachstum pro Monat :
5.68%
Jahresprognose:
68.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 THB
Maximaler:
56 595.07 THB (49.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.66% (56 587.22 THB)
Kapital:
49.43% (56 323.05 THB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 58
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 199.97 THB
Schlechtester Trade: -12 632 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 170.27 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 169.00 THB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB   /No Swap
Leverage : 500/1

Start Date : 07/01/2026

Keine Bewertungen
2026.01.09 17:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 17:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 15:53
Share of trading days is too low
2026.01.07 15:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 15:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 394 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
