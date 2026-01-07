- Wachstum
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
171 (76.00%)
Verlusttrades:
54 (24.00%)
Bester Trade:
3 199.97 THB
Schlechtester Trade:
-12 632.46 THB
Bruttoprofit:
65 359.13 THB (1 448 651 pips)
Bruttoverlust:
-62 275.25 THB (17 775 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (35 170.27 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 170.27 THB (27)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
42.26%
Max deposit load:
76.20%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
224
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
147 (65.33%)
Short-Positionen:
78 (34.67%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
13.71 THB
Durchschnittlicher Profit:
382.22 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 153.25 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 169.00 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31 477.59 THB (5)
Wachstum pro Monat :
5.68%
Jahresprognose:
68.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 THB
Maximaler:
56 595.07 THB (49.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.66% (56 587.22 THB)
Kapital:
49.43% (56 323.05 THB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|58
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|105K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 199.97 THB
Schlechtester Trade: -12 632 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 170.27 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 169.00 THB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Broker : XM
Port Type : Untra Low STD /THB /No Swap
Leverage : 500/1
Start Date : 07/01/2026
